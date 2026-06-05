С наступлением купального сезона многие автомобилисты стараются подъехать как можно ближе к воде, однако такая поездка может закончиться штрафом и даже эвакуацией машины. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По его словам, у водоемов действуют водоохранные и природоохранные зоны, где предусмотрены ограничения для движения и стоянки транспорта. Если рядом нет специально оборудованной и согласованной парковки, подъезжать к береговой линии запрещено.

«Существует понятие водоохранной зоны. Если нет заранее согласованного и оборудованного парковочного пространства, то подъезжать к водоему ближе чем на 50 метров нельзя. Обычно соответствующие знаки устанавливаются заранее», — пояснил Капштык.

Юрист отметил, что за нарушение природоохранного законодательства предусмотрена административная ответственность. Размер наказания зависит от конкретных обстоятельств и характера нарушения.

Особенно серьезно контролирующие органы относятся к случаям, когда автомобилисты не просто паркуются у воды, а, например, моют машину на берегу. Такие действия считаются нарушением экологических норм и могут повлечь дополнительные санкции.

Кроме того, нарушитель рискует остаться без автомобиля на месте отдыха. По словам эксперта, если о неправильно припаркованной машине сообщат очевидцы, на место могут приехать сотрудники Госавтоинспекции или представители природоохранных органов.

«За нарушение правил парковки будет составлен протокол, а автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку», — предупредил собеседник издания.

Специалист рекомендует перед поездкой на пляж обращать внимание на дорожные знаки и пользоваться только официальными парковочными площадками, расположенными за пределами водоохранных зон.

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