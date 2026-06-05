Идея поднять минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей звучит как забота о миллионах граждан. Однако экономист Екатерина Федюкович предупреждает: такой резкий рывок оборачивается ловушкой с коротким горизонтом радости. В мировой практике уже есть негативные примеры, и в условиях дефицитного бюджета России последствия могут быть неприятными.

4,5 млн человек в зоне риска

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением поднять МРОТ до 60 тысяч рублей. В комментарии для RuNews24.ru эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Екатерина Федюкович назвала инициативу интересной, но в текущей экономической ситуации — вредной.

В России насчитывается около 4,5 млн человек, чей доход напрямую привязан к величине МРОТ. Резкое повышение моментально раскрутит инфляцию, а значит, ожидаемый эффект от роста уровня жизни будет очень краткосрочным. Цены подтянутся вслед за выплатами, и выигрыш граждан быстро сойдет на нет.

Малый бизнес под ударом

Первыми последствия ощутят предприниматели. Дополнительная нагрузка на малый бизнес станет неизбежной. Кроме того, вырастет собираемость налогов, привязанных к минимальной планке оплаты труда. Это значит, что компаниям придется либо сокращать персонал, либо уходить в тень.

Бюджет — второй в очереди

Самая большая проблема, по словам Федюкович, ждет государственную казну. В условиях дефицита бюджета повышение выплат означает только одно: либо перераспределение расходов за счет других статей, либо новые заимствования. В обоих случаях долгосрочного выигрыша для экономики не будет.

Эксперт резюмирует: поднимать МРОТ необходимо, но не резко и только на фоне реального роста экономики и доходов населения. В противном случае доброе начинание ударит по тем же людям, которым призвано помочь.