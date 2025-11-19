«Профессионал не заметил обман»: риелтор купил жилье у старушки, находящейся «под влиянием» мошенников

В Санкт-Петербурге риелтор, помогавший пожилой женщине срочно продать квартиру, счел предложение настолько выгодным, что решил сам приобрести это жилье, пишет Baza.

Однако после совершения сделки выяснилось, что пенсионерка все это время находилась под «влиянием мошенников», которым и передала все полученные от риелтора деньги.

Женщина, чтобы оспорить продажу своей квартиры, обратилась в суд, который принял решение вернуть ей жилье. При этом она также должна была отдать вырученные средства покупателю, однако мужчина ничего не получил.

Тогда риелтор решил обжаловать постановление, но суд оказался непреклонен. Кроме того, судья указал на профессиональный статус риелтора.

По мнению стража закона, мужчина должен был с повышенной внимательностью оценить все риски и обратить внимание на многочисленные тревожные сигналы, включая срочность продажи единственного жилья пожилого человека, подозрительно низкую цену, а также отсутствие в квартире признаков подготовки к переезду.

Также россиянину, по мнению судьи, следовало выяснить у женщины причины срочной продажи и ее дальнейшие планы на жизнь.

На окончательное решение повлияли еще два важных обстоятельства: у риелтора уже было собственное жилье и он был застрахован на случай утраты права собственности.

