В беседе с РБК бизнесмен заявил, что подобная сделка в текущих условиях лишена экономической логики для американской корпорации.

Как пояснил Говор, прежнее зарубежное руководство полностью свернуло коммуникации с российским подразделением, а менеджменту предписано избегать любых контактов. При этом операционные и финансовые показатели новой сети за 2024 год уже превзошли результаты, которые демонстрировал McDonald's. Более того, по выручке и числу заказов «Вкусно — и точка» обошла совокупные показатели двух ключевых конкурентов. Компания намерена и дальше увеличивать доходность, применяя более адаптивные и гибкие бизнес-процессы.

Работа сети стала динамичнее: только за 2025 год в ассортимент внедрили свыше 80 новых позиций, в то время как при прежних владельцах ежегодно появлялось не больше 20. Кроме того, компания отказалась от ряда избыточных технических регламентов. В качестве примера Говор привел отмену обязательной сертификации кофе, связанной с защитой амазонских лягушек. Теперь закупки кофейного зерна осуществляются по строгим стандартам качества, но без учета требований, которые невыполнимы в рамках российской реальности.

Ранее Лукашенко заявил о том, что в Mak.by не должно быть импортного картофеля.