«Обрекая пожилых россиян на обнищание». Миронов раскритиковал пенсионное обеспечение в России

По его словам, эти цифры наглядно демонстрируют углубление кризиса так называемой «отстающей индексации» — ситуации, при которой увеличение пенсионных выплат в номинальном выражении стремительно отстает от реального роста потребительских цен, что ведет к системному обнищанию старшего поколения. Своей позицией политик поделился с изданием Life.ru.

Согласно актуальной информации Соцфонда по состоянию на начало октября, средний размер социальной пенсии в стране достиг 15 514 рублей в месяц, показав рост на 14,8%. В целом же среднемесячное пенсионное обеспечение по России составило 23 529 рублей.

«Из этих рапортов очевидно, что социальная пенсия чуть превысила прожиточный минимум пенсионера, установленный правительством ещё в июне прошлого года на основе несбывшихся прогнозов. Между тем, социальная пенсия — это выплата тем, кто не отвечает ужесточающимся требованиям к получению страховой пенсии. Таких уже почти четыре миллиона, и их число растёт. Размер страховой пенсии, конечно, больше, но она за год поднялась всего на 1,5%, а зарплаты росли в 10 раз быстрее», — подчеркнул парламентарий.

В качестве решения проблемы сенатор предложил перейти на ежеквартальную корректировку пенсий, ориентируясь на актуальный рост цен. Такой подход, по его мнению, не позволит инфляции «съедать» прибавки и поможет удерживать покупательную способность пенсий на уровне, как минимум, не уступающем инфляции и динамике заработных плат.

Помимо этого, Миронов выступил с резкой критикой действующей пенсионной системы, назвав её «издевательской» и призвав отменить балльный механизм расчета, который, по его убеждению, обрекает многих граждан на мизерные выплаты.

Ранее сообщалось о том, что Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к пенсии в два раза.