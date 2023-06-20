ОИЯИ из Дубны подписал соглашение, которое поможет в продвижении программ на ускорительном комплексе

На днях во Владикавказе состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по вступлению Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова в коллаборацию ARIADNA. Это поможет в проведении различных опытов и программ на ускорительном комплексе NICA.

Отметим, что мероприятие прошло на площадке Информационного центра Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), которая находится на юге России. Заключение сотрудничества теперь позволит проводить эксперименты в области радиационного материаловедения и тестирования радиационной стойкости электроники на комплексе NICA с использованием каналов ARIADNA.

Во время заключения договора перед собравшимися выступили различные спикеры, которые раскрыли подробности соглашения. Так, о научной программе ARIADNA рассказал в своем сообщении Олег Белов. Ход создания обличительных станций для прикладных исследований осветил Алексей Сливин. С докладом о статусе проекта NICA выступил Валерий Лебедев. Также на открытии мероприятия вступительное слово предоставили директору ОИЯИ Григорию Трубникову и ректору СОГУ Алану Огоеву.

Помимо этого, участники совещания посетили Центр коллективного пользования СОГУ им. К.Л. Хетагурова, где ознакомились с имеющимся аналитическим оборудованием.