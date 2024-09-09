Около 20 компаний из Подмосковья примут участие в международной выставке «Цветы Экспо»

Два десятка подмосковных компаний станут участниками 14-й международной выставки «Цветы Экспо», которая пройдет на этой неделе. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На мероприятии будут представлены цветы и растения, технологии для разведения цветов и ландшафтного дизайна. Общее число участников выставки превысит три с половиной сотни. В рамках программы пройдет 60 деловых мероприятий.

Компании, представляющие Подмосковье, занимаются производством посадочного материала, развитием технологий для растениеводства, селекцией семян.

К примеру, в число участников войдут Егорьевский тепличный комбинат, который производит посадочный материал и горшечные растения, а также АО «Щелково Агрохим», которое выпускает средства для защиты растений.