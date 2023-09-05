Около тридцати тысяч тонн зернобобовых собрали в Подмосковье, сообщили в Минсельхозпроде региона. Таким образом, план на текущий год выполнен уже на 66%.

Валовый сбор составил двадцать девять с половиной тысяч тонн. Это больше показателя за прошлый год на 14,6 тысячи тонн. Средняя урожайность составила 36,4 центнера на гектар.

Отмечается, что урожай собрали на площади около 8,1 тысячи гектаров. Большая его часть – горох, который собрали на восьми тысячах гектаров. На остальные зернобобовые пришлось 0,1 тысячи гектаров.