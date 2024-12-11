Оплата услуг на платформе «Мой экспорт» стала удобнее благодаря интеграции с банками

Оплата услуг на цифровой платформе «Мой экспорт» стала удобнее и быстрее благодаря интеграции с более чем двумя сотнями банков и кредитных организаций, работающих в РФ.

Теперь клиенты платформы могут получать электронные счета и оплачивать их в один клик, выбирая любой из подключенных банков. Информация об оплате сразу же поступит я в личный кабинет в системе банка, а статус платежа отобразится в личном кабинете на платформе.

Платежный сервис платформы «Мой экспорт» позволяет оптимизировать внутренние процессы компаний, разделяя обязанности между сотрудниками, ответственными за оформление заявок на платформе и за проведение платежей в банке. Также использование системы быстрых платежей Банка России гарантирует мгновенное проведение транзакций.

«Наша цель — обеспечить бесшовный процесс оплаты, позволяющий компаниям сосредоточиться на развитии своего бизнеса, а не на рутинных операциях», — отметил вице-президент по информационным технологиям Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Владимир Смирнов.

В соответствии с законодательством РФ, все кредитные организации, зарегистрированные на территории страны, обязаны обеспечить интеграцию с цифровой платформой «Мой экспорт» и обработку пользовательских запросов на проведение платежей.