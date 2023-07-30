Оппозиция в ФРГ: стране грозит деиндустриализация

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в интервью DPA заявил, что Германии грозит дальнейшее падение экономики и деиндустриализация.

По его мнению, германская промышленность теряет конкурентоспособность.

Мерц отметил ряд негативных экономических показателей: падение промышленного производства, значительный рост безработицы и увеличение банкротств за первые полгода на 16%.

Политик считает, что правительство должно немедленно принять меры, иначе процесс деиндустриализации станет необратимым.

Ранее МВФ дал неутешительный прогноз относительно будущего крупнейшей экономики Евросоюза. Согласно ему, в течение этого года ожидается стагнация, а последующий рост будет незначительным – всего 1-2%.