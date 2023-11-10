Отток капитала из России за третий квартал вырос вдвое
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По данным специалистов НИУ ВЭШ, отток капитала из российской экономики на III квартал текущего года достиг 18 млрд долларов, что вдвое больше, чем во II квартале. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Отмечается, что это является одной из причин ослабления рубля.
Добавляется, что увеличение оттока может выглядеть значительным и в связи со снижением скорости притока, что на сегодняшний день нечасто обусловлено задержками с выводом средств в зарубежных валютах.
Поясняется, что он также связан и с продолжающимся уходом иностранных компаний с российского рынка.
По мнению экспертов, несмотря на то что отток может продолжиться, его пиковые значения уже пройдены.