«Пенсия вырастет в два раза». Депутат Гаврилов сообщил о грядущем перерасчете для россиян старше 80 лет

По информации депутата Госдумы от фракции КПРФ Сергея Гаврилова, в первый месяц зимы 2025 года ряд пенсионеров ожидает перерасчет пенсионных выплат.

Право на увеличение содержания получат те граждане, у которых в ноябре возникли определенные законом основания для повышения суммы.

Как пояснил парламентарий, в числе таких оснований — достижение 80-летнего рубежа, официальное признание инвалидности I группы, а также прекращение трудовой деятельности. Кроме того, поводом для пересмотра выплат может стать появление лиц на иждивении, подтверждение стажа работы в районах Крайнего Севера или права на надбавку за работу в сельском хозяйстве.

Отмечается, что для граждан, отметивших 80-летие, фиксированная выплата к страховой пенсии возрастает в два раза — с 8907 до 17815 рублей. Помимо этого, предусмотрена отдельная доплата за осуществляемый за ними уход: 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей — для тех, кому назначена государственная пенсия.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесут закон о «папиной пенсии» для многодетных отцов-одиночек.