Усталость, потеря веса и кровь в стуле: врачи назвали главные симптомы рака прямой кишки

Рак прямой кишки все чаще диагностируют у молодых людей, и врачи призывают не игнорировать ранние симптомы, сообщает HuffPost. Главный тревожный признак — кровь в стуле. Она может быть ярко-красной или темной и появляться как во время похода в туалет, так и вне его.

Часто этот симптом путают с геморроем или другими безобидными причинами. «Любые изменения в работе кишечника не стоит игнорировать, особенно если появляется кровь. Это, наверное, самый очевидный и весьма тревожный сигнал, который должен побудить пойти к врачу как можно скорее», — отметил гастроэнтеролог Джатин Ропер.

Среди других симптомов — боли в животе, запоры, изменение формы стула (он становится более тонким), усталость, потеря веса и анемия. При этом в некоторых случаях болезнь может протекать без явных признаков.

По данным American Cancer Society, за последние десятилетия заболеваемость среди людей младше 50 лет выросла более чем на 60%. Причины до конца не ясны, но среди возможных факторов — питание, образ жизни и изменения микробиома.

Врачи подчеркивают: регулярный скрининг (например, колоноскопия) рекомендуется с 45 лет, а при наличии симптомов — раньше. Если есть даже незначительные признаки заболевания, не пренебрегайте походом к врачу.