Мойка до дыр и щетки-убийцы: слишком частое мытье машины оказалось губительным для покрытия

Апрель 2026 года удивил жителей Центральной России снегопадом, который превратил дороги в полосу препятствий. Слякоть, песок и реагенты оседают на кузовах автомобилей толстым слоем, и руки тянутся к шлангу с водой. Но автоэксперты предупреждают: слишком частая мойка может навредить машине сильнее, чем многодневная грязь. Как найти золотую середину и не испортить лакокрасочное покрытие — узнала редакция KP.RU .

Желание ездить на чистом, блестящем автомобиле естественно. Но вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин напоминает: правила дорожного движения не запрещают эксплуатацию немытых машин. Однако есть нюансы, о которых стоит знать.

Что грозит водителю грязной машины:

Штраф за нечитаемый номер — 500 рублей или предупреждение. Если инспектор ГАИ заподозрит, что грязь на знак нанесена специально, сумма вырастет до 5 тысяч рублей.

Штраф за грязные фары — 500 рублей по статье 12.20 КоАП (нарушение правил пользования внешними световыми приборами).

Штраф за загрязнение дороги — до 10 тысяч рублей для физических лиц по статье 12.33 КоАП. Для юридических лиц сумма достигает 300 тысяч, но обычному автовладельцу, чтобы попасть под эту статью, нужно очень постараться.

Почему грязь опасна для самого автомобиля:

На лакокрасочном покрытии оседают микрочастицы асфальта, битума, пыльцы и металлической пыли.

Грязь въедается в кузов, становится абразивом и ускоряет износ краски.

Автомобиль тускнеет, покрывается сетью микроцарапин. Чем дольше он ходит грязным, тем сложнее его отмыть.

Машина теряет товарный вид, а значит — и цену при перепродаже.

Главные ошибки при мойке:

Мытье старой тряпкой или агрессивной щеткой на мойках самообслуживания.

Слишком частая мойка — по два раза в неделю и чаще.

Использование дешевых шампуней и абразивных мочалок.

Автоэксперт предупреждает: такая контактная мойка навредит кузову больше, чем если его вовсе не мыть. Особую опасность представляют автоматические мойки роботизированного типа, где машина стоит неподвижно, а вдоль нее движется П-образная конструкция с щетками. На практике за состоянием этих щеток никто не следит, они быстро изнашиваются и начинают царапать краску.

Как мыть правильно: оптимальный вариант — двухфазная мойка:

Первая фаза: с помощью неагрессивной химии и мощного пульверизатора снимается верхний слой грязи.

Вторая фаза: специальными шампунями, крупноячеистой губкой и ведром с сепаратором наводится окончательный лоск.

По этому принципу работает большинство платных моек. Устроить такие спа-процедуры можно и самостоятельно, купив необходимые средства. Шампуни и губки обойдутся недорого, а вот хороший пульверизатор может стоить десятки тысяч рублей. Теоретически мыть машину так можно хоть каждый день — вопрос только в бюджете.

Что с салоном:

Важно выбрать качественную химию для уборки салона.

При регулярных чистках не должна трескаться кожа, тускнеть пластик или портиться ткань обивки.

Нужны ли дополнительные услуги на мойке:

Автоэксперт Андрей Ломанов советует подходить к допуслугам с умом:

Полировка пару раз в год действительно способна придать машине лоск и вернуть первозданный вид.

Влаго- и грязеотталкивающие составы хорошо защищают от пыли и разводов воды во время дождя.

Частить с такими процедурами не нужно — это лишние расходы. Достаточно хорошей обработки раз в 3-4 месяца.

Как напоминает Антон Шапарин, все можно сделать самому. Хорошая химия и принадлежности для мытья доступны на любых маркетплейсах — главное, изучать отзывы.

