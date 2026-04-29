Хуже панкреатита: врачи объяснили, почему бесконтрольный прием пептидов опасен для жизни

Пептиды — короткие цепочки аминокислот, из которых строятся белки, — стали новым трендом в сфере здоровья и долголетия, сообщает Forbes. Их активно рекламируют как средство для улучшения самочувствия, метаболизма и внешнего вида. Но так ли они идеальны?

В организме пептиды выполняют важные функции: например, инсулин регулирует уровень сахара, а эндорфины влияют на настроение и боль. Некоторые синтетические пептиды, такие как препараты группы GLP-1, действительно прошли клинические испытания и используются для лечения ожирения.

Однако большая часть пептидных добавок, распространяемых онлайн, не имеет достаточной научной проверки. Эксперты предупреждают: их эффективность и безопасность часто остаются под вопросом.

Особую тревогу вызывают возможные побочные эффекты. Даже проверенные препараты могут вызывать серьезные реакции — от тошноты до осложнений вроде панкреатита.

Специалисты советуют не поддаваться тренду без консультации врача. Перед началом приема важно пройти обследование и контролировать состояние организма.

По их словам, самостоятельное использование подобных средств может быть не только бесполезным, но и опасным.