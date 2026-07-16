Статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов на заседании комитета Совета Федерации по международным делам сообщил, что иностранцы, прибывающие в Россию для длительной работы и проживания, будут обязаны приобрести мобильное устройство.

В этом телефоне будет создан их электронный профиль, что позволит миграционной службе отслеживать местоположение человека.

«Он не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно, поменять место своего пребывания», – заявил Зубов.

Замминистра пояснил, что наличие такого телефона у гастарбайтера даст возможность миграционным органам своевременно информировать приезжего о необходимости явки на встречу или о скором истечении срока действия документов.

Требование покупки мобильного при въезде – не только инициатива властей. С сентября 2025 года в Московском регионе проводится тестирование мобильного приложения «Амина». Оно позволяет полиции видеть геолокацию пользователя и передавать эти данные. Использование «Амины» обязательно для совершеннолетних безвизовых мигрантов.

В МВД напомнили, что к концу прошлого года почти 140 тысяч иностранных граждан были сняты с миграционного учета из-за отсутствия их геоданных в системе «Амина». Снятие с учета происходит, если локация приезжего не поступала в систему более трех рабочих дней.

Ранее сообщалось о том, что британские политики перекладывают вину за миграцию на РФ.