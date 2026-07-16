«Право умереть достойно». Во Франции приняли закон об эвтаназии

Вопрос о праве на помощь в добровольном уходе из жизни уже несколько лет остается в центре общественной дискуссии во Франции. Национальное собрание страны поставило точку в этом вопросе, окончательно утвердив соответствующий законопроект. Об этом сообщает телеканал France 24.

Документ был поддержан большинством голосов: «за» высказался 291 депутат, тогда как 241 парламентарий выступил против . В ближайшее время закон направят на экспертизу в Конституционный совет, рассмотрение которой займет около месяца.

Согласно принятому тексту, претендовать на помощь в уходе из жизни смогут только совершеннолетние пациенты с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями на поздних стадиях. При этом ключевым условием является самостоятельный прием пациентом препаратов, прекращающих жизнедеятельность.

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