Первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России» открылся в китайском Шэньяне

Сегодня в городе Шэньян, столице китайской провинции Ляонин, открылся первый фестиваль-ярмарка российских товаров «Сделано в России». Мероприятие организовано Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке Правительства России и Правительства провинции Ляонин. Оно будет проходить с 27 января по 5 февраля в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Торжественная церемония открытия фестиваля началась с концертных номеров российских и китайских исполнителей. С песнями «Калинка» и «Подмосковные вечера» перед гостями фестиваля-ярмарки выступил ансамбль народных инструментов «Карусель» из Амурской области.

С приветственным словом к гостям фестиваля-ярмарки обратились генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, губернатор провинции Ляонин Ли Лэчэн, мэр города Шэньян Лу Чжичэн, а также представители российского и китайского бизнеса.

«Мы привезли в Китай все лучше, что «Сделано в России»: наше гостеприимство, традиции и экологически чистую, качественную, вкуснейшую продукцию. Уверены, это позволит сделать наши страны еще чуть ближе друг к другу», — сказала Никишина.

В первый день фестиваля жители Шэньяна смогли встретиться с Олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой, увидеть выступления ансамбля «Карусель» и российского исполнителя Никиты Осина, посетить мастер-классы по гжельской и хохломской росписи и продегустировать российские продукты.

Всего на прилавках ярмарки представлено около 1,5 тысячи наименований товаров, в том числе различные сладости, напитки, натуральные молочные изделия, свежие морепродукты и другая продукция от российских производителей. Всего в пилотном фестивале-ярмарке принимают участие более 130 компаний из порядка 30 регионов России.