В Люберцах нарастает тревога из‑за опасной привычки неизвестных жильцов дома № 2 на улице Озерной: из окон многоэтажки продолжают выбрасывать бытовые предметы. По свидетельствам очевидцев, ситуация уже не раз балансировала на грани трагедии. Так, в начале ноября с большой высоты рухнула сковородка, а на днях на тротуар упал совок. К счастью, в обоих случаях рядом не оказалось прохожих — серьезных последствий удалось избежать лишь по чистой случайности, сообщил REGIONS.

«На Озерной, 2 неизвестный выбросил сковородку из окна. Тяжелый предмет упал буквально в нескольких миллиметрах от мужчины, который в этот момент стоял на тротуаре. Мужчина чудом не пострадал. Еще немного — и эта история могла закончиться трагедией. Теперь вслед за сковородками из квартиры дома на улицу вышвырнули совок», — возмущаются местные жители.

Горожане активно обсуждают инциденты в местных пабликах: публикуют фото и видео с места событий, фиксируя тревожную картину. В комментариях некоторые жители Люберец выражают возмущение. Люди подчеркивают, что речь идет не о разовой оплошности, а о систематическом нарушении правил безопасного проживания в многоквартирном доме — и следующая «случайность» может закончиться тяжелыми травмами.

«Проблема в воспитании. Люди будто из пещер переехали в квартиры», — поделилась мнением жительница Ольга.

Ситуацию прокомментировал юрист Алексей Громов. По его словам, подобные действия нельзя расценивать как безобидное хулиганство: это прямое нарушение законодательства. В зависимости от последствий и обстоятельств такие поступки могут квалифицироваться как административное правонарушение — например, по статьям о нарушении правил содержания жилого помещения или мелком хулиганстве. Если же выброшенный предмет причинит вред здоровью человека, действия виновного могут быть переквалифицированы на уголовную статью — вплоть до причинения вреда по неосторожности или даже покушения, если будет доказан умысел.

«За выброс отходов и вещей из окна предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ („Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами“). Гражданину грозит штраф от ₽2000 до 3000 за первое нарушение и от ₽3000 до 5000 — за повторное в течение года. Если же падающий предмет причинит вред здоровью прохожего или повредит припаркованный автомобиль, виновнику придется полностью возмещать ущерб, а при тяжелых травмах наступает уже уголовная ответственность. Чтобы привлечь нарушителя, жильцам стоит зафиксировать происшествие на видео или фото, собрать показания свидетелей и написать заявление участковому», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что жительница Бронниц дважды наткнулась в местном парке на странные свертки.