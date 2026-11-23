Мемная фраза «Лишь бы мне было хорошо», ставшая популярной после слов певца Прохора Шаляпина, в шутке звучит легко и даже с самоиронией. Но если возвести этот принцип в ранг жизненного правила, он вскрывает серьезную этическую проблему: допустимо ли ради собственного комфорта закрывать глаза на чужую боль и нужду? В Георгиевском храме прошла встреча, где эту тему обсудили с богословом, протоиереем Павлом Великановым, сообщил REGIONS.

Священник провел четкую грань между здоровой психологией и тем, что он называет «психологизацией». По словам отца Павла, настоящая психология — это инструмент, который помогает человеку разобраться в себе: увидеть свои слабости, осознать старые травмы и понять мотивы собственных поступков.

По его мнению, совсем другое дело — «психологизация» без опоры на духовные ориентиры. В быту она нередко становится удобной ширмой: вместо того чтобы прислушаться к совести и исправить ошибку, человек прячется за модными формулировками вроде «защищаю личные границы» и стремится как можно быстрее вернуть себе комфортное состояние. Получается тот самый принцип «лишь бы мне было хорошо» — даже если из‑за этого страдают близкие.

«Нам не нужно выдумывать идеал или строить умозрительные теории о том, какой должна быть человеческая природа. У нас есть перед глазами Христос — совершенный Человек и совершенный Бог», — подчеркнул протоиерей Павел Великанов.

Храм, по мысли священника, — это место, где человек может вернуться к своей подлинной сути и научиться отличать настоящую внутреннюю работу от самооправдания. На встрече собрались духовенство и прихожане Георгиевского храма, члены миссионерско‑образовательного центра «Истина», участницы Женского клуба и гости из Боголюбского храма поселка Дубровский. В разговоре поднимались вопросы о свободе воли и о том, какую роль может играть психолог в жизни верующего человека.

Важно, что на встрече не раздавали готовых рецептов. Ее цель была в другом: вместе задуматься над тонкой гранью, где полезное внимание к себе заканчивается и начинается привычка ставить собственное удобство выше отношений с людьми.

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