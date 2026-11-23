Выход «Одиссеи» Кристофера Нолана на стриминге привел к неожиданной путанице: некоторые зрители вместо блокбастера покупают или арендуют малобюджетный фильм с похожим названием, пишет Daily Mail. Речь идет о картине The Odyssey: Titan Hunter, при создании которой активно использовались изображения с помощью ИИ.

При поиске «Одиссеи» на Prime Video в некоторых регионах Titan Hunter отображается очень заметно. На его обложке изображен мужчина, внешне напоминающий Мэтта Дэймона, сыгравшего Одиссея у Нолана.

Малобюджетную картину сняли всего за 18 дней с участием 12 актеров. Ее создатели признают, что бюджет был «очень маленьким», но отрицают попытки специально ввести зрителей в заблуждение.

В британских отзывах многие пользователи поставили Titan Hunter одну звезду и пожаловались, что ожидали увидеть совсем другую «Одиссею».

Фильм Нолана тем временем действительно уже доступен для покупки на стриминговых сервисах. В нем снялись Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон.

При этом доказательств того, что создатели Titan Hunter намеренно рассчитывали на ошибочные покупки, нет.