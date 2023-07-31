Пивоваренная компания Heineken заявила о снижении прибыли и падении производства

Акции Heineken упали после того, как голландская пивоваренная компания снизила прогноз прибыли после двукратного повышения цен, пишет Bloomberg.

Операционная прибыль в первом полугодии снизилась на 22%, а объем производства – на 13%. Выручка оказалась меньше, чем ожидалось, а падение производства – выше прогнозов.

Пивовары борются с дилеммой, как переложить на потребителей выросшие затраты на сырье и в то же время не оттолкнуть их от продукции.

Heineken первая из мировых компаний представила результаты своей работы за первое полугодие, и они могут стать тревожным сигналом для конкурентов – Anheuser-Busch InBev и Carlsberg.

Ключевые потери голландская компания понесла на рынке Вьетнама, который является для нее важнейшим. Кроме того, Heineken работает над продажей своего российского бизнеса и не ожидает финансовой выгоды ни в случае завершения сделки, ни в случае продолжения работы.