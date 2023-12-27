Пять новых индустриальных парков создадут в следующем году в Подмосковье

Уже в следующем году в Московской области планируется запустить 5 новых индустриальных парков в формате «все включено» — с инфраструктурой и готовыми площадками для будущих резидентов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Мининвеста.

Зампредседателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что парки появятся в Дмитровском, Ленинском, Раменском, Жуковском и Одинцовском городских округах. Предполагается, что общий объем инвестиций в их развитие составит почти сто тридцать миллиардов рублей.

Кроме того, на следующий год запланировано расширение индустриального парка «Есипово», расположенного в подмосковном Солнечногорске. Всего же на различных стадиях реализации в Подмосковье находятся почти сорок проектов по созданию новых индустриальных парков.

Напоминаем, что подмосковные предприниматели могут воспользоваться сервисом «Начни бизнес в индустриальном парке», который поможет инвесторам запустить свои производства на площадках индустриальных парков.