«Первый, но очень важный этап»: Путин оценил освобождение Константиновки как прорыв к Славянску и Краматорску
Путин оценил освобождение Константиновки как прорыв к Славянску и Краматорску
Фото: [kremlin.ru]
Президент России Владимир Путин на совещании с военными назвал освобождение Константиновки первым, но крайне значимым этапом в освобождении славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Это [освобождение Константиновки], по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного уже славянско-краматорского узла обороны ВСУ», — сказал Песков.
Освобождение этого крупного города и мощнейшего эшелонированного узла обороны противника открывает перед российскими войсками новые оперативные возможности для дальнейшего продвижения. Константиновка долгое время являлась ключевым элементом всей оборонительной системы ВСУ на донецком направлении, и ее взятие серьезно дестабилизирует позиции украинской армии.