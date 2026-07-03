Не только кожа: профессор объяснил, чем опасен ультрафиолет для глаз

Каждое лето мы фанатично мажемся SPF-кремами, прячем кожу под панамы и зонты, напрочь забывая, что у нас есть еще один орган, который ультрафиолет плавит ничуть не хуже. Речь о глазах. И если вы думаете, что солнцезащитные очки — это лишь модный аксессуар ради красивых селфи у бассейна, детский офтальмолог и доктор медицинских наук Игорь Азнаурян в беседе с ОТР спешит разрушить эту иллюзию: отсутствие УФ-фильтра на линзах — это прямой билет к лучевому ожогу нервной ткани сетчатки, которая, по сути, является продолжением нашего мозга. И самое коварное здесь — невидимость угрозы: вы не чихаете, не слезете и не чувствуете жжения в момент, когда солнце уже выжигает рецепторы.

Однако было бы ошибкой думать, что ультрафиолет действует одним сценарием. Офтальмолог поясняет, что здесь работает двойная игра. UVA-лучи ведут себя как «медленный диверсант» — они беспрепятственно ныряют вглубь глаза и годами состаривают хрусталик, подводя вас к катаракте. UVB-излучение, напротив, действует грубо и быстро, провоцируя острый ожог роговицы в горах или на белоснежном пляже. При этом в зоне особого риска всегда оказываются люди со светлыми глазами: их радужка содержит минимум природного пигмента-защитника, но даже обладателям карих глаз расслабляться не стоит — накопительный эффект все равно возьмет свое, просто чуть позже.

По его словам, хроническое разрушение — вот что страшнее всего. Если ожог сетчатки выдает себя почти сразу через час-два покраснением, дикой резью и мучительной светобоязнью, то «медленное отравление» проявляет себя лишь спустя десятилетие, когда вы внезапно обнаруживаете, что перестали видеть лица. ВОЗ напрямую связывает УФ-излучение с помутнением хрусталика, а вдобавок к этому в долгосрочной перспективе вас ждут дистрофия сетчатки и жуткое состояние птеригиума, когда на глазу начинает нарастать мешающая пленка.

Но как отличить солнечную катастрофу от обычной мигрени или переутомления? Доктор Азнаурян называет три красных флага, при которых счет идет на часы. Первое — возникновение стойкого темного пятна в центре взгляда, которое не уплывает и не моргает. Второе — резкое падение остроты зрения, когда вы не видите текста, хотя ваши «дали» идеально откорректированы. Третье — искажение реальности: прямые линии оконной решетки или плитки вдруг начинают плавать и изгибаться. Если любой из этих симптомов проявляется спустя 8–12 часов после солнечного дня, бегом к офтальмологу, а не в аптеку за народными примочками.

По его мнению, цена промедления — необратимость. Потеря пигментного эпителия означает, что светочувствительные клетки гибнут навсегда, оставляя на их месте рубцы. Макулодистрофия раз и навсегда лишит вас центрального зрения, способности читать и водить машину, а эпиретинальный фиброз стянет сетчатку и исказит каждую картинку перед глазами. Поэтому ни капель из интернета, ни прогреваний, ни самодиагностики — табу. Единственный правильный шаг в данном случае — мгновенный визит к специалисту, иначе даже самая яркая летняя вспышка может обернуться пожизненной темнотой.

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