Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании в вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, заявил, что так называемые европейские миротворцы преследуют не цели установления мира, а стремятся продолжать боевые действия против России, сообщает РИА Новости .

По оценке главы государства, власти Украины и их европейские союзники нацелены на то, чтобы вести войну «до последнего украинца». Путин подчеркнул, что как публичные заявления, так и практические шаги Киева и его партнеров подтверждают предположения Москвы об их реальных намерениях.