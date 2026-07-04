Один голос в сети — как целая студия: Кириенко о силе молодежной мечты
Кириенко: будущее страны зависит от смелости молодежных мечтаний
На церемонии закрытия четвертой программы «ШУМ.Поколение» в Калининградской области первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко заявил, что будущее страны зависит от смелости молодежных мечтаний, сообщает ТАСС.
По его словам, сегодня любой молодой человек способен влиять на огромную аудиторию — в интернете его голос может звучать не тише, чем у крупного телеканала или киностудии. Кириенко процитировал пожелание президента России Владимира Путина: «Мечтайте и действуйте».
Программа форума была посвящена ответственному подходу подростков к созданию и распространению контента. Участники изучили современные инструменты работы с информацией, научились распознавать дезинформацию, а также прошли полный цикл создания медиапродукта — от анализа аудитории и формирования идеи до производства и презентации.
Форум «ШУМ» — ключевое событие круглогодичного молодежного образовательного центра Росмолодежи. Его главная тема — медиа и журналистика, а цель — помочь в профессиональном становлении молодым специалистам: журналистам, блогерам, создателям контента и PR‑специалистам. Организаторами площадки выступают Росмолодежь и правительство Калининградской области.