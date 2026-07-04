На церемонии закрытия четвертой программы «ШУМ.Поколение» в Калининградской области первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко заявил, что будущее страны зависит от смелости молодежных мечтаний, сообщает ТАСС .

По его словам, сегодня любой молодой человек способен влиять на огромную аудиторию — в интернете его голос может звучать не тише, чем у крупного телеканала или киностудии. Кириенко процитировал пожелание президента России Владимира Путина: «Мечтайте и действуйте».

Программа форума была посвящена ответственному подходу подростков к созданию и распространению контента. Участники изучили современные инструменты работы с информацией, научились распознавать дезинформацию, а также прошли полный цикл создания медиапродукта — от анализа аудитории и формирования идеи до производства и презентации.

Форум «ШУМ» — ключевое событие круглогодичного молодежного образовательного центра Росмолодежи. Его главная тема — медиа и журналистика, а цель — помочь в профессиональном становлении молодым специалистам: журналистам, блогерам, создателям контента и PR‑специалистам. Организаторами площадки выступают Росмолодежь и правительство Калининградской области.