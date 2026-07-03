«Картинка города с дронов»: Путин в режиме реального времени наблюдал за обстановкой в освобожденной Константиновке

В пятницу президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования о ходе специальной военной операции. Ключевым событием совещания стали прямые доклады командиров штурмовых подразделений, которые выходили на связь непосредственно из центра освобожденной Константиновки — крупнейшего эшелонированного узла обороны ВСУ на донецком направлении. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС .

Как рассказал представитель Кремля, командиры штурмовых подразделений, находясь в самом сердце города, по видеосвязи доложили верховному главнокомандующему о текущей обстановке в Константиновке, которая совсем недавно была превращена противником в неприступный укрепрайон. По словам Пескова, в ходе доклада президент попросил показать ему картинку города с камер дронов-разведчиков, что и было незамедлительно сделано. Кадры с беспилотников наглядно продемонстрировали масштаб освобожденной территории и результаты работы штурмовых групп.

«Были также доклады командиров штурмовых подразделений, которые с места, из центра города, из Константиновки, по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе. Во время этих докладов президент попросил показать ему картинку города наших дронов-разведчиков, что и было сделано», — сказал Песков журналистам.

Освобождение Константиновки — это не просто взятие очередного населенного пункта, а прорыв мощнейшего оборонительного рубежа, который долгое время сковывал наступление российских войск. Город являлся ключевым звеном в системе обороны ВСУ на пути к Славянску и Краматорску, и его освобождение открывает перед российской армией новые оперативные горизонты для дальнейшего стремительного продвижения.