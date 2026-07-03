«Неприступный укрепрайон» пал: Песков объяснил, почему Киев просчитался с обороной Константиновки
Песков: Киев считал Константиновку неприступной, но просчитался
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что российским войскам удалось взять Константиновку, которую киевский режим считал неприступной, передает ТАСС.
По его словам, «город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден».
Представитель Кремля подчеркнул, что успех стал возможен исключительно благодаря мужеству российских военнослужащих, сумевших сломить глубоко эшелонированную оборону противника.