«Неприступный укрепрайон» пал: Песков объяснил, почему Киев просчитался с обороной Константиновки

По его словам, «город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден».

Представитель Кремля подчеркнул, что успех стал возможен исключительно благодаря мужеству российских военнослужащих, сумевших сломить глубоко эшелонированную оборону противника.