Многодетным семьям могут разрешить бесплатную парковку двух авто

Минтранс предложил расширить льготу на бесплатную парковку для многодетных семей: теперь семьям с четырьмя и более детьми могут разрешить парковать бесплатно сразу два автомобиля вместо одного, пишет « Парламентская газета ».

Соответствующие поправки ведомство внесло в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в городах — документ опубликован на сайте министерства.

Инициативу разработали совместно с Комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. По словам первого замминистра транспорта Константина Пашкова, поддержка семей с детьми — приоритет ведомства, а новая мера поможет улучшить условия их жизни. При этом окончательное решение о введении льготы будут принимать региональные власти.