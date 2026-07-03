Железнодорожный узел под контролем: как российские штурмовики прогрызли многолетнюю оборону Константиновки

Российские военные полностью взяли под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав освобождение города главной новостью. По его словам, успех стал возможен благодаря героизму военнослужащих, а стратегическая инициатива в зоне спецоперации полностью принадлежит российским силам, передает РИА Новости .

Песков добавил, что параллельно идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях, а всего с начала года освобождено 133 населенных пункта. Командиры штурмовых подразделений из Константиновки доложили президенту обстановку и продемонстрировали кадры с беспилотников. Глава государства отметил полное освобождение ЛНР и серьезное продвижение в ДНР, а также обсудил с военными задачи на летний период и более активные наступательные действия.

Командир батальона 1442-го мотострелкового полка с позывным Резвый рассказал, что для входа в Константиновку пришлось преодолеть глубоко эшелонированную систему обороны — опорные пункты и проволочные заграждения, которые ВСУ возводили годами. Сдающихся в плен выводят из города. Константиновка расположена в 55 километрах от Донецка и имеет стратегическое значение для снабжения противника в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там находится крупный транзитный железнодорожный узел.