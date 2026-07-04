Скандал Киева и Варшавы: Мендель предупредила о рисках для поддержки Украины

Бывший пресс‑секретарь президента Украины Юлия Мендель предупредила в соцсети X, что скандал между Киевом и Варшавой может поставить под угрозу поддержку Украины со стороны западных союзников, пишет Lenta.ru .

По ее словам, президенту Владимиру Зеленскому удалось «вывести из себя даже самого либерального воинственного Туска», и не исключено, что это обернется серьезными последствиями.

Конфликт привлек внимание и премьер‑министра Польши Дональда Туска: он призвал польскую делегацию на саммите НАТО проявлять осторожность при обсуждении финансовой помощи Киеву. Туск подчеркнул, что ситуация, при которой «добрую волю проявляет только Варшава», не может сохраняться дальше.