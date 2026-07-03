Предупреждение Apple: юрист спрогнозировал реакцию компании на претензии ФАС

Предупреждение, которое Федеральная антимонопольная служба вынесла в адрес Apple, скорее похоже на дипломатический демарш, чем на реальный удар по бизнесу империи из Купертино. Такую точку зрения в беседе с Hi-Tech Mail озвучил Алексей Гавришев, управляющий партнер юридической фирмы AVG Legal, по сути, снизив накал паники вокруг четырехмиллиардного штрафа.

Чтобы понять суть происходящего, нужно вспомнить предысторию: в июне этого года Apple внезапно вырезала из своего цифрового витрины App Store целый пласт российских приложений, включая VK, мессенджер, «Одноклассники» и «Дзен». Формальным поводом стали санкции, однако загвоздка в том, что сама компания VK никогда не значилась в черных списках американских или европейских регуляторов. Это несоответствие и стало спусковым крючком для претензий ФАС.

Однако, как справедливо заметил эксперт, данное предупреждение — это прежде всего юридический сигнал, а не приговор. Это официальная фиксация возможного нарушения, которая дает американскому гиганту шанс добровольно исправить ситуацию, не доводя дело до административной мясорубки. Если Apple проигнорирует требования, следующий акт в этом спектакле — возбуждение полноценного антимонопольного дела, итогом которого может стать либо оборотный, либо фиксированный штраф. Но Гавришев тонко подмечает, что вопрос лежит далеко за пределами денежной компенсации. Для ФАС важен сам прецедент и возможность повлиять на правила игры; если выяснится, что компания систематически уклоняется от исполнения, давление может усилиться за счет других механизмов, предусмотренных для регулирования цифровых платформ в России.

По словам эксперта, на практике решение Apple будет зависеть не от пугающих цифр в четыре миллиарда рублей, а исключительно от внутренней корпоративной философии. Если для устранения претензий потребуется лишь косметическая настройка интерфейсов или локальные технические правки, которые не задевают глобальные принципы Apple, то стороны вполне могут прийти к компромиссу. Но как только речь заходит о «священных коровах» — политике приватности или архитектуре экосистемы, — компания с легкостью предпочтет судебные тяжбы и бесконечные правовые споры, лишь бы не менять свои каноны.

Юрист резюмировал, что нынешнее предупреждение — это лишь нулевой цикл долгой юридической стройки, а не финальная санкция. Это первый и самый деликатный этап процедуры, дающий возможность сторонам мирно урегулировать конфликт, избегая жестких мер. Если же Apple решит не уступать, вероятность перехода дела в фазу активного административного преследования многократно возрастет, но до тех пор говорить о каком-то критическом ударе по бизнесу компании преждевременно.

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