Наступление и потери противника: ключевые тезисы доклада Герасимова

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что удары российских войск существенно сократили возможности Украины по выпуску дальнобойного оружия — в том числе крылатых и баллистических ракет, сообщает RT .

По данным Герасимова, в июне удалось поразить 55 объектов, включая предприятие по производству ракет «Фламинго» и беспилотников, а также десять аэродромов ВСУ. В ночь на 2 июля под удар попали ещё пять аэродромов и пять предприятий авиационной и радиоэлектронной промышленности Украины.

Глава Генштаба также сообщил о продвижении российских подразделений: группировка «Восток» удерживает инициативу и наступает в Запорожской и Днепропетровской областях, передовые группы группировки «Днепр» находятся в 9 км от окраин Запорожья. Группировка «Центр» сдвинула линию фронта на 8 км от Красноармейска, идёт завершение освобождения Красного Лимана.

Кроме того, Герасимов отметил существенные потери ВСУ на Купянском направлении: с 10 мая ликвидировано около 2,5 тыс. военнослужащих противника, при этом попытки ВСУ прорваться к Купянску не увенчались успехом.