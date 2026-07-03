«Сердечная благодарность»: Путин оценил героизм бойцов при освобождении Константиновки

Президент России Владимир Путин выразил сердечную благодарность российским военнослужащим за героизм и успешное проведение операции по освобождению Константиновки. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС .

По словам представителя Кремля, Константиновка полностью освобождена благодаря мужеству и самоотверженности наших бойцов, которые продемонстрировали высокий профессионализм и отвагу при штурме крупнейшего эшелонированного узла обороны ВСУ. Освобождение этого стратегически важного города не только наносит серьёзный удар по оборонительной системе противника, но и открывает перед российскими войсками новые оперативные возможности для дальнейшего продвижения к Славянску и Краматорску.