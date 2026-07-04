Владимир Путин: армия России освободила Константиновку

Президент Владимир Путин провел совещание в вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск. На встрече с руководством Генштаба и командующими обсудили обстановку в зоне специальной военной операции и результаты боевой работы, говорится на официальном портале президента России Kremlin.ru .

Глава государства отметил, что действия войск идут в соответствии с замыслом Генштаба: ЛНР полностью освобождена, продолжается работа по освобождению ДНР, Запорожской и Херсонской областей, планово формируется полоса безопасности в приграничных районах ряда украинских областей. С начала года под контролем российских сил — 133 населенных пункта и свыше 3 000 квадратных километров территории.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что в июне освобождено 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров земли. Наиболее высокие темпы продвижения зафиксированы у группировок «Север» и «Восток». Так, «Север» расширяет полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях и в июне взял под контроль восемь населенных пунктов; «Восток» продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях — в том числе освобождены Комсомольское, Новоселовка, Лесное и другие, под контролем оказалось около 115 квадратных километров. Передовые группы группировки «Днепр» находятся в 9 километрах от южных окраин Запорожья.

На Купянском направлении ВСУ, несмотря на переброску дополнительных сил, несут серьезные потери: с 10 мая уничтожено около 2 500 военнослужащих противника и 772 единицы техники. Завершается освобождение Красного Лимана, взят важный узел обороны — Константиновка; также под контролем оказались новые населенные пункты в зоне ответственности группировки «Центр», линия фронта отодвинута от Красноармейска на 8,5 километра.

Кроме того, Герасимов сообщил о результативности ударов по объектам ВПК Украины: в июне поражено 55 объектов, включая предприятия по выпуску ракет и БПЛА, аэродромы и объекты топливно‑энергетического комплекса. В ночь на 2 июля удар пришелся по предприятиям авиационной и радиоэлектронной промышленности в Киеве. По оценке Генштаба, такие удары существенно снизили возможности Украины производить дальнобойное оружие и усилили ее зависимость от западных поставок.