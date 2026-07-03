Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил об уверенном продвижении российских войск в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщает ТАСС .

По его словам, группировка «Восток» удерживает инициативу и продолжает наступление, при этом часть сил задействована в создании полосы безопасности в Днепропетровской области.

Также Герасимов доложил, что в июне в ходе специальной военной операции удалось освободить 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территории. Войска по‑прежнему выполняют задачи по освобождению Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.