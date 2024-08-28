Пятьдесят миллионов рублей инвестируют в производство ангобированного кирпича в Подмосковье

Компания «Михневская керамика» планирует построить в подмосковном Ступино новый производственно-складской комплекс, где займется выпуском ангобированного кирпича — кирпича, покрытого белой или цветной глиной. Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что для реализации данного инвестпроекта предприятию был предоставлен земельный участок на территории подмосковного городского округа Ступино в рамках программы «Земля за 1 рубль». На предприятии будет создано тридцать рабочих мест для жителей округа. А непосредственный запуск завода запланирован на последний квартал 2026 года.

В городском округе Ступино компания работает уже более 20 лет и выпускает четыре вида кирпича. В рамках нового инвестпроекта предприятие запустит производство кирпича с ангобированной поверхностью, используемого в отделке стен внутри и снаружи зданий. Для создания такого кирпича компания планирует использовать сырье, произведенное на действующем предприятии.