Пятьдесят три лота выставили на торги за неделю в Подмосковье

Пятьдесят три объекта выставили на торги за неделю в Подмосковье, сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области. Больше всего лотов представлено в Коломне, Серпухове и Шаховской.

В Серпухове с начала года на торгах реализовали 34 участка земли, еще доступно 39 объектов. В Коломне с января было реализовано 53 земельных участка, доступно еще 45. Показатели в Шаховской — 74 и 19 лотов соответственно.

Сейчас в Серпухове можно арендовать участок площадью 12 соток в деревне Московка. Срок аренды составляет 20 лет, начальная цена — 644 тысячи рублей в год. В Коломне предлагается участок на 9 соток в Биорках. Срок аренды составляет 13 лет, начальная цена — 250 тысяч рублей в год. В Шаховской выставили на продажу здание площадью почти 112 квадратных метров с земельным участком площадью 6 соток в деревне Якшино. Стартовая цена составляет один миллион рублей.