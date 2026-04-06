Пятидневный интенсив программы «СВОй бизнес» прошел в Подмосковье

Программа нацелена на поддержку ветеранов СВО и их семей в части адаптации к гражданской жизни через предпринимательство. В ее рамках участники ознакомились с работой подмосковных предприятий и получили сертификаты о дополнительном образовании. Опытные наставники помогли им составить бизнес-планы и рассказали о мерах государственной поддержки.

Как отметил федеральный координатор партийного проекта «Предпринимательство», президент «Опоры России» Александр Калинин, формат интенсива позволяет за короткое время получить системное понимание того, как устроен бизнес.

«Мы стараемся подбирать площадки под конкретные запросы. Если человек хочет открыть, например, спортивный зал или автосервис, он может пообщаться с действующими предпринимателями в этой сфере. В дальнейшем такие контакты нередко перерастают в наставничество. За последний год обучение прошли около тысячи человек, порядка 10% из них уже открыли или развили свое дело», — рассказал он.

Ветеран СВО Артем Жданко отметил, что участие в проекте дало ему четкое понимание правил бизнеса.

«У меня есть собственная бизнес-идея — открыть независимый книжный магазин. Понимаю, что книжная торговля сегодня переживает непростые времена, поэтому важно искать нестандартные форматы. Хочу сделать магазин с уникальной концепцией и своими „фишками“, чтобы он был узнаваемым и выделялся на фоне других», — рассказал он.

Подать заявку на участие в программе «СВОй бизнес» можно через Цифровую платформу МСП.РФ.