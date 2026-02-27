«Плюс 9 584 рубля». Пенсия вырастет вдвое у двух категорий граждан с 1 марта

Кому из пожилых граждан проиндексируют пенсионные начисления в первом месяце весны 2026 года, в интервью агентству «Прайм» разъяснил Вадим Виноградов, занимающий должность декана на факультете права в НИУ ВШЭ.

Наиболее существенное увеличение дохода ожидает граждан, которым в феврале исполнилось 80 лет. С наступлением марта для них произойдет удвоение фиксированной части страховой пенсии по старости. В текущем году стандартный размер этой выплаты установлен на уровне 9 584,69 рубля, следовательно, после повышения постоянная составляющая пенсии превысит 19 тысяч рублей.

Аналогичная надбавка предусмотрена и для тех лиц, которым в феврале была впервые присвоена инвалидная группа (I группа).

Кроме того, существует дополнительная мера поддержки для людей, осуществляющих уход за 80-летним пенсионером. После того как пожилой человек достигает этого возраста, ухаживающее за ним лицо обретает право на получение компенсационной выплаты. В 2026 году ее размер равен 1 413,86 рубля. Важно отметить, что эти деньги перечисляются вместе с пенсией, увеличивая итоговую сумму к получению.

