По итогам апреля средняя зарплата в РФ вплотную приблизилась к 100 тыс. руб.

По итогам апреля 2025 года размер средней зарплаты у российских работников составил 99,4 тыс. руб. Такие данные привело РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Росстата.

Статистики включили в свой расчет порядка 95,4 тыс. организаций, не став затрагивать предприятия малого бизнеса. По итогам апреля средняя зарплата в них до вычета налогов составляла 99,4 тыс. руб. Это более чем на треть выше, чем два года ранее. В апреле 2023 года показатель был равен 72,5 тыс. руб.

Выше всех средняя зарплата на Чукотке, там среднестатистический работник получает 193,8 тыс. руб. На втором месте Москва с 178,2 тыс. руб. Замыкает топовую тройку ЯНАО с 163,4 тыс. руб. средней зарплаты. В самый конец рейтинга попали Дагестан (45,4 тыс. руб.), Чечня (43,1 тыс. руб.) и Ингушетия (39,6 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал замедление темпа роста реальных зарплат. Если в апреле они росли на 4,6%, то в мае всего на 4,2%. Это происходит из-за инфляции, которая «съедает» значительную часть повышения уровня оплаты труда.