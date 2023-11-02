«Почта банк» порекомендовал клиентам заграницей снимать наличные с карт

«Почта банк» порекомендовал клиентам, находящимся заграницей, снимать наличные с карт платежной системы UnionPay после попадания в санкционный список США. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы финансовой организации.

2 ноября Министерство юстиции США расширило санкционный список в отношении российских компаний, в который включило ряд банков, в том числе «Почта банк», и несколько политиков из России.

Пресс-служба банка также сообщила, что ограничения не отразятся на работе организации и ее клиентах в других вопросах.

В санкционном списке США находятся порядка 40 российских банков. Среди них – Сбербанк и Промсвязьбанк, которые начали свою работу на территории Республики Крым и Севастополя, ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Россия», «Альфа-Банк», «Уралсиб».

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал беспрецедентность санкционного давления западных стран на Россию. По его словам, страна может справиться с любыми ограничениями.