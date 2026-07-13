В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В понедельник и во вторник, 13 и 14 июля, на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в среду, 15 числа, в регионе спрогнозировали II класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит +19-23 градусов, ночью – +16-19. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.