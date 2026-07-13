Фигурист Дикиджи считает, что его новая короткая программа может стать «бомбой»

Чемпион России 2025 года в мужском одиночном фигурном катании Владислав Дикиджи поделился в соцсетях впечатлениями о своей новой короткой программе.

Фигурист не назвал музыку, под которую будет кататься, но признался, что давно хотел поставить программу под нее. Он доволен тем, что в итоге получилось.

«Я думаю, что вам понравится. Если еще я чисто откатаю, то вообще бомба будет. Реально, классная программа, мне она очень нравится», — рассказал Дикиджи.

Спортсмен отметил, что и новая произвольная программа ему нравится ничуть не меньше, но она более серьезная.

21-летний Владислав Дикиджи выиграл чемпионат России 2025 года, но минувший сезон получился для него не слишком удачным. Фигурист стал седьмым на чемпионате и шестым в финале Гран-при России. Из успехов — победа на одном из этапов Гран-при и второе место на чемпионате страны по прыжкам.