«Зенит» и клубы из Саудовской Аравии претендуют на Александра Головина

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин летом может сменить клуб, утверждает «Спорт-Экспресс». По данным издания, на футболиста претендуют сразу несколько клубов.

Отмечается, что наиболее предметный интерес проявляют клубы из Саудовской Аравии, которые готовы предоставить 30-летнему футболисту солидный контракт.

Кроме того, в гонку может включиться и «Зенит», который уже несколько лет подряд делал «подходы» к Головину. Однако трансфер в петербургский клуб прямо сейчас представляется маловероятным. Как отмечает «СЭ», зарплата Головина в «Монако» составляет более €3,5 млн. У футболиста еще три года до окончания контракта, поэтому и сумма трансфера будет немаленькой — в районе €20 млн.

Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года после перехода из ЦСКА. В общей сложности он провел за монегасков 267 матчей во всех турнирах, забил 39 мячей и отдал 46 передач.

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