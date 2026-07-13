Рейтинг вакансий: где в Подмосковье больше всего платят при подработке без опыта
REGIONS: автомеханикам платят от ₽80 тысяч при подработке в Подмосковье
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
Аналитики «Авито Подработки» изучили рынок временной занятости в Московской области за первое полугодие 2026 года и определили наиболее выгодные направления для тех, кто ищет подработку без опыта. Об этом пишет REGIONS.
Топ-5 высокооплачиваемых направлений
Лидерами по уровню предлагаемых доходов стали позиции, где ежемесячное вознаграждение превышает или приближается к отметке в ₽80 тысяч:
- Автомеханик: ₽86 362 в месяц (+11% к прошлому году).
- Менеджер по продажам: ₽80 981 в месяц (+27%).
- SMM-специалист: ₽58 313 в месяц (+57%).
- Оператор колл-центра: ₽52 106 в месяц (+25%).
- Продавец-кассир: ₽46 260 в месяц (+54%).
Тренды рынка временной занятости
Количество предложений для соискателей без опыта активно растет в ключевых отраслях:
- Консультирование: число вакансий увеличилось на 152%, а количество предложений для продавцов-консультантов выросло в 2,3 раза.
- Учет и аудит: спрос на счетчиков-ревизоров вырос на 108%, а интерес со стороны самих исполнителей к этой работе — на 56%.
- Производство и бытовые услуги: вакансий для сборщиков мебели стало больше почти в 2 раза, а для дворников — на 71%.
Активность исполнителей
Соискатели проявляют наибольший интерес к гибкой занятости на позициях администраторов (+104% к числу откликов), сортировщиков (+85%) и автомехаников (+68%).
По словам экспертов, работодатели все чаще готовы нанимать сотрудников без опыта, если навыки можно освоить непосредственно на рабочем месте. Наиболее выраженный рост вакансий зафиксирован в автобизнесе (+66%), общественном питании (+43%) и складской логистике (+41%). Для удобства выбора смен платформа ввела систему профилей и рейтингов торговых точек, основанную на отзывах исполнителей.