Беспилотники над Москвой и Подмосковьем 13 июля 2026: сколько сбили, что известно

В ночь на 13 июля 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 12 июля до 08:00 13 июля дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 342 БПЛА над 15 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом пишет ТАСС.