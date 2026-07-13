Беспилотники над Москвой и Подмосковьем 13 июля 2026: сколько сбили, что известно
В ночь на 13 июля 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 12 июля до 08:00 13 июля дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 342 БПЛА над 15 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом пишет ТАСС.
Московский регион
Ситуация в Подмосковье стала наиболее тяжелой:
- Масштаб атаки. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону региона с вечера летело более 350 беспилотников. Силы ПВО сбили 50 аппаратов на подлете к столице, а губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил уничтожение и подавление 81 БПЛА над территорией области.
- Жертвы и пострадавшие. В поселке Пионерский (Истра) в результате падения БПЛА погибли три человека, еще трое получили ранения. В Солнечногорске два человека пострадали после попадания дрона в многоквартирный дом (повреждены стена и остекление).
- Разрушения. В деревне Бабкино (Истра) повреждены два частных дома, в Можайске — остекление и карниз многоэтажки.
- Меры поддержки. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для помощи пострадавшим, работа экстренных служб на местах продолжается.
Ситуация в других регионах
Атаки также зафиксированы в ряде других субъектов:
- Краснодарский край. В Темрюкском районе обломки вызвали пожар на предприятии. В поселке Ильич поврежден частный дом, в Белореченском районе поврежден ангар с техникой. Пострадавших нет.
- Владимирская область. Во Владимире обломки повредили остекление многоквартирного дома, эвакуированы 39 человек, обошлось без пострадавших.
- Адыгея. Четыре БПЛА сбиты в пригороде Майкопа.
- Тульская область. Губернатор сообщил об уничтожении девяти беспилотников (шесть ранее и три в ходе продолжения атаки).
- Ставропольский край. Пожар в промзоне хутора Вязники, пострадавших нет.
Также беспилотники были сбиты над Волгоградской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Рязанской областями. По всем фактам разрушений работают оперативные службы, оценивается нанесенный ущерб.