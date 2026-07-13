Беспилотники над Москвой и Подмосковьем 13 июля 2026: сколько сбили, что известно

Общество

В ночь на 13 июля 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 12 июля до 08:00 13 июля дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 342 БПЛА над 15 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом пишет ТАСС.

Московский регион

Ситуация в Подмосковье стала наиболее тяжелой:

  • Масштаб атаки. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону региона с вечера летело более 350 беспилотников. Силы ПВО сбили 50 аппаратов на подлете к столице, а губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил уничтожение и подавление 81 БПЛА над территорией области.
  • Жертвы и пострадавшие. В поселке Пионерский (Истра) в результате падения БПЛА погибли три человека, еще трое получили ранения. В Солнечногорске два человека пострадали после попадания дрона в многоквартирный дом (повреждены стена и остекление).
  • Разрушения. В деревне Бабкино (Истра) повреждены два частных дома, в Можайске — остекление и карниз многоэтажки.
  • Меры поддержки. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для помощи пострадавшим, работа экстренных служб на местах продолжается.

Ситуация в других регионах

Атаки также зафиксированы в ряде других субъектов:

  • Краснодарский край. В Темрюкском районе обломки вызвали пожар на предприятии. В поселке Ильич поврежден частный дом, в Белореченском районе поврежден ангар с техникой. Пострадавших нет.
  • Владимирская область. Во Владимире обломки повредили остекление многоквартирного дома, эвакуированы 39 человек, обошлось без пострадавших.
  • Адыгея. Четыре БПЛА сбиты в пригороде Майкопа.
  • Тульская область. Губернатор сообщил об уничтожении девяти беспилотников (шесть ранее и три в ходе продолжения атаки).
  • Ставропольский край. Пожар в промзоне хутора Вязники, пострадавших нет.

Также беспилотники были сбиты над Волгоградской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Рязанской областями. По всем фактам разрушений работают оперативные службы, оценивается нанесенный ущерб.

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