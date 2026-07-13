Неймар отправился играть в покер в Лас-Вегасе сразу после вылета Бразилии с ЧМ

Знаменитый бразильский нападающий Неймар сразу после вылета национальной команды с чемпионата мира отправился в Лас-Вегас на престижный покерный турнир со стартовым взносом в $10 тыс.

Сборная Бразилии завершила выступления на мундиале уже на стадии 1/8 финала, проиграв сборной Норвегии (1:2).

34-летний Неймар принял участие в двух матчах турнира, проведя на поле в общей сложности 37 минут. В концовке матча с Норвегий нападающий реализовал пенальти — это был 80-й гол Неймара в 130-м матче за национальную сборную.

О покерных успехах футболиста не сообщается. В «Сантосе» сообщили, что Неймар должен вернуться в расположение клуба 17 июля. Контракт форварда с «Сантосом» действует до конца текущего года.

На чемпионате мира по футболу определились полуфинальные пары: Испания — Франция, Аргентина — Англия.