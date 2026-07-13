Инцидент на Большом Краснохолмском мосту: кот угодил в реку после столкновения с машиной

В Москве произошел инцидент с участием домашнего животного: утром на Большом Краснохолмском мосту кот, испугавшись проезжавшего автомобиля, прыгнул с моста в Москву-реку. Об этом сообщает телеграм-канал «Агентство „Москва"», передает Газета.ру.

По информации Telegram-канала «Агентство „Москва“», животное перебегало проезжую часть, когда его задела машина. В попытке спастись от транспортного средства кот совершил прыжок в воду. К счастью, происшествие заметили люди, которые в этот момент проплывали по водоему на катере, — они подняли животное из воды. После спасения животное передали человеку, который затем обратился за помощью к профессиональным спасателям.